184日間にわたって開催された大阪・関西万博は、13日が最終日です。会場は、朝から多くの人でにぎわいを見せています。中継です。

半年前の開幕日は雨に見舞われた万博会場ですが、最終日の13日は、過ごしやすい秋晴れとなっています。会場のシンボルである「大屋根リング」の上にも、名残惜しそうに写真を撮る人の姿が多く見られています。

会場内の人気パビリオンの前には、すでに長い行列ができています。皆一様に、名残惜しそうにしながら、世界の158の国や地域の文化や慣習を一つの場所で感じることができるこの万博を“最後まで楽しもう”としているのが印象的でした。

13日朝の入場ゲートの前は、日の出前から徹夜組を含む多くの人が訪れ、長蛇の列となりました。

約30回万博へ行った人「夜の8時くらい。終わったら何したらいいか分からない」「最後の思い出の写真撮ったりとか…」

約20回万博へ行った人「ちょっと寂しいね、悲しい。まだあんまり実感していない。もう1回行きたいパビリオンに行って、最後花火とかを見て帰りたい」

また、会場内では、パビリオンの関係者や運営スタッフらが大屋根リングに集まって一斉に手をつなぎ、連携して最終日の来場者を迎え、おもてなしすることを確認していました。

パビリオン関係者「本当に寂しい。最初は6か月もあるといっていたんですが、最後は楽しむしかない、泣くと思います」

そして午前8時40分、予定より10分早くオープンすると、来場者らは足早にお目当てのパビリオンに向かいました。

大阪・関西万博の一般の来場者数は累計で2500万人を突破し、2005年の愛・地球博の来場者数を超えました。また、公式キャラクター「ミャクミャク」の人気もあり、グッズ販売も好調となったことで、開幕前は赤字が懸念されていた運営収支は230億円以上の黒字が見込まれています。

――閉幕後、パビリオンや会場の跡地はどうなるのでしょうか？

大屋根リングは、全長2キロのうちの一部、およそ200メートルを残す方針が決まりました。しかし、部分的な保存で万博の理念を伝え続けることはできるのか？ また、リングの全体を残すことを望む声もあがっていて、いわゆる“万博のレガシー”をいかに残していけるかが今後の課題となります。

会場では午後2時からの閉会式で秋篠宮さまがお言葉を述べられ、午後10時に閉幕します。