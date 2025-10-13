¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼U-20WÇÕ¡Û¥Ù¥¹¥È4½Ð¤½¤í¤¦¡¡¥â¥í¥Ã¥³¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«ÀªÍ£°ì¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¡ÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤â4¶¯Æþ¤ê
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ FIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê2025(9·î27Æü¡Á10·î19Æü¡¢¥Á¥ê)
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÖFIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸åÈ¾2¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ3-1¤Ç¾¡Íø¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤ê1°ÌÄÌ²á¤·¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÀªÍ£°ì¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤òÇË¤ê8¶¯Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Áê¼ê¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ö¥¢¥Ö¥ìÁª¼ê¤¬Á°È¾¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¸åÈ¾1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ2Æü¤ò¶õ¤±¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¤Ë¤Ï½à·è¾¡2»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬·ãÆÍ¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î5Ï¢¾¡¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆüÄø¤È·ë²Ì¡Ó
¢¦¥é¥¦¥ó¥É16
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê 0-1 ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¥Á¥ê 1-4 ¥á¥¥·¥³
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó 4-0 ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ 3-1 Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ 0-1 ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼
ÆüËÜ 0-1 ¥Õ¥é¥ó¥¹
¥¢¥á¥ê¥« 3-0 ¥¤¥¿¥ê¥¢
¥â¥í¥Ã¥³ 2-1 ´Ú¹ñ
¢¦½à¡¹·è¾¡
¥¹¥Ú¥¤¥ó 2-3 ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥á¥¥·¥³ 0-2 ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¥¢¥á¥ê¥« 1-3 ¥â¥í¥Ã¥³
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ 1-2 ¥Õ¥é¥ó¥¹
¥â¥í¥Ã¥³ - ¥Õ¥é¥ó¥¹
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó - ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢