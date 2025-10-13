STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Ï£±£°·î£±£²Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¸«»ö¤ÊµÕÅ¾·à¤ËÆ»Ì±¤Ï´¿´î¤ËÊ¨¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê²¬ËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¡¢£³¥¢¥¦¥È»î¹ç½ªÎ»¡££²Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¿Ê½Ð·èÄê¡×

£±£²Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡£

¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤ò£²Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×

¡ÊËÌÅÍ»ÔÌ±¡Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÈ¾µã¤­¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¡ÊËÌÅÍ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¤³¤È¤·¤³¤½¤Ï²¼¹î¾å¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à¤Ç£±£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£