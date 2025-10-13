¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¸«»ö¤ÊµÕÅ¾·à¤ËÆ»Ì±¤Ï¡Ä¡Ö´¶Æ°¤·¤ÆÈ¾µã¤¡×¡Ö²¼¹î¾å¤Ë´üÂÔ¡×£²Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Ï£±£°·î£±£²Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸«»ö¤ÊµÕÅ¾·à¤ËÆ»Ì±¤Ï´¿´î¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬ËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¡¢£³¥¢¥¦¥È»î¹ç½ªÎ»¡££²Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¿Ê½Ð·èÄê¡×
£±£²Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡£
¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡ÊËÌÅÍ»ÔÌ±¡Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÈ¾µã¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊËÌÅÍ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¤³¤È¤·¤³¤½¤Ï²¼¹î¾å¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à¤Ç£±£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£