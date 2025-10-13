SEVENTEEN・HOSHIのイメージ一転、等身大の新鮮ビジュアル 『anan』ソロ表紙
SEVENTEEN・HOSHIが、22日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2468号（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。
【写真】自撮り風！ノベルティの活用方法を説明するSEVENTEEN・HOSHI（ホシ）
HOSHIが、『anan』に登場するのは5年ぶりで、ソロで表紙を飾るのは初めて。SEVENTEENメンバーのソロでの表紙は、2023年のJEONGHAN、2024年のMINGYUに続いて3人目となる。
ステージ上でのきらびやかなイメージから一転、29歳等身大の落ち着いた雰囲気は、新鮮な印象。中面では、そんなリラクシーな表情、無邪気な姿、圧巻のたたずまいと、HOSHIの魅力を余すところなく追いかける。
撮影は、スタートラインに立ち返り、多くの人々がHOSHIにひかれる理由を考察。そこからグラビアテーマを定め、“スター性”“自由さ”“素顔”の3つのテーマで実施された。
無意識に目で追ってしまう圧倒的なパフォーマンス力やほとばしるエネルギーが発揮されるステージングがもたらすスター性は、洗練されたライティングで。縦横無尽に駆け巡る姿や気ままな精神など、憧れさえ内包する自由さは、ダンスさながらのフリームーブで。信頼を裏打ちするホスピタリティの高さや親近感を覚えるラフさを備えた素顔は、シンプルな空間と自然光、柔らかい衣装で表現した。
SEVENTEENは、今年5月にデビュー10周年を迎えた。HOSHIはその精神の柱ともいえるほどに、グループのモチベーション維持に加え、ファンとのコミュニケーションの中心も担って支え続けてきた。
HOSHHIだからこそ語ることのできる、メンバー13人の関係性や築き上げてきたプライド、忘れられない瞬間について、そして未来など、インタビューも注目。さらに、特別企画として「ananweb」だけのオリジナル撮り下ろし＆インタビューも準備中で、こちらではHOSHIのパーソナルな一面に迫る。
特集は、恒例の「秋の推し旅 2025」。“大人の遠足旅”をテーマに国内外、この秋行きたい場所をピックアップ。朝ドラで注目の松江をはじめ、ワインや栗、新米を堪能する八ヶ岳＆諏訪のヌーボー旅、いまおさえたい北陸3県ときめき旅のほか、旅慣れた賢者が勧めるタイ・ソウル・台北・香港の週末旅プランなど、内容盛りだくさんとなる。
