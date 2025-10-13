なにわ男子の大橋和也（28）が13日、都内で韓国スキンケアブランド「Anua」の新CM発表会に出席した。

大橋の“うるつや肌”をつくる三大要素は「料理、飲料水、お風呂」と告白。お風呂は「浸かることが好き。3時間の時もある。湯船に入ったり、足湯みたいにしながら、この前映画2本見ました」と驚きの長風呂ぶりを明かした。入浴剤にこだわっており「入浴剤に水素を入れたり、1つだけじゃなくて混ぜる。（肌が）すべすべになるようにミルク系のものや、気分によってオイルを入れて匂いを変えます」と大橋流の入浴法を語った。

さらに料理にもこだわりが。料理上手であり、「酵素玄米だったり、食材でこれを摂った方が良いとか、今日はビタミンが取れなかったからビタミンが入った野菜にしてみるとか、（栄養を）考えながらつくっている」と栄養も考慮しながら日々の献立を決定。「朝はキウイとかビタミンC多めのものだったり、発酵食品をよく摂ってます」と話した。

飲料水は家に3種類常備。「料理に使うものの他に体に取り入れる水を2つくらい用意してます」と明かし、使い分けは「気まぐれ」。「どっちも普通の水じゃなくて、栄養が入ったお水だったりする。ほぼ毎日飲んでますね。毎日2リットルは飲んでます」とエピソードを語った。

イベントでは愛され力を発揮。「皆さん本日はお集まり」と言うところを「皆さん本日はお祭り…」と言い間違える天然ぶりで会場を和ませた。さらに、フォトセッションでは「お肌プリンプリンな感じ」を求められ、自己紹介ギャグの「お尻プリンプリン」を披露しようとし「（お尻）ちゃうか」と照れ笑い。「お尻プリンプリン」を求められると「使う？使ってなあ」とコミュニケーションを取りながら、お尻プリンプリンポーズを披露するサービス精神たっぷりな姿も見せていた。

出演する新CMはきょう13日から公開。肌悩みを解決するバーテンダーを演じた。