『timeleszの時間ですよ』佐藤勝利が池崎化 寺西拓人「Rock this Party」ロングトーン挑戦 篠塚大輝は原宿で店員に
8人組グループ・timeleszのTBS冠番組『timeleszの時間ですよ』の第2弾となる初のゴールデン90分SPが、きょう午後9時30分から放送される。
【場面カット】篠塚大輝がサンリオピューロランドのスタッフに
今回のテーマは“時間”。時間感覚を鍛えるゲームやクイズに、timeleszが体を張ってチャレンジする。スタジオゲストには松本若菜、大久保佳代子が登場する。
「気になるアノ時間を大調査！timeleszハイ＆ロー」では、さまざまな“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てるクイズに挑戦する。
一流アーティストの龍玄とし（ToshI）が、Ado「私は最強」を岸壁で熱唱するが、絶景の中でのロングトーンは何秒続くのか。また、スタジオでは、寺西拓人がtimeleszのヒット曲「Rock this Party」でロングトーンに挑み、メンバーからのまさかの予想に「みんなを裏切ります！」と挑んだ結果は果たして…。
さらに、timeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところにtimelesz」では、篠塚大輝が潜入ロケにチャレンジ。サンリオピューロランド編ではキティちゃんと記念写真が撮れるアトラクションのスタッフに、原宿竹下通りマリオンクレープ編では店員にふんする。「すぐにバレると思います」と自信満々な篠塚だが、果たしてどのくらいで気付かれるのか。
「サンシャイン池崎がイェェェェーイ！で何秒背中を反っていられるか」を予想するクイズでは、まさかの佐藤勝利が池崎の記録に挑むことに。池崎になりきって登場した佐藤の姿には、ゲストの松本も驚く。空前絶後の展開にスタジオは大爆笑となり、体を張りまくる佐藤の奮闘に期待。
「見極めチャレンジ！7秒timelesz」では、4人の女性の顔を見て、「10人の子供を持つお母さん」を見極めることができるのか。メンバーから飛び出す個性的な着眼点にもご注目。
