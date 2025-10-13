Ê¡»ÎÁóÂÁ ÂæÏÑ±Ç²è¤Ë½é½Ð±é¡õW¼ç±é¡¡³¤³°¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡ÖÉð½Ñ¤ä·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬¡¢¸½ºßÀ©ºîÃæ¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¡Ø²ÖçÀÇ:½¤ÍåÆ»¡Ù¤ÇW¼ç±é¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Ê¡»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³¤³°ºîÉÊ¤Ï2022Ç¯¡ÖTHE HEAD¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡¢º£¸åÇÛ¿®Í½Äê¤ÎNetflix Korea¡Ö¤³¤ÎÎø¡¢ÄÌÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ËÂ³¤¯3ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û°áÁõ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¼òÀÊ¤Ç»ëÀþ¤òÍî¤È¤¹Ê¡»ÎÁóÂÁ
¡¡½é¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÊ¡»Î¡£Æ±ºî¤ÏÂæÏÑ¤ÎÆüËÜ»þ´ü¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ç¡¢Ê¡»Î¤ÏÉð½Ñ¤Ë½¨¤Ç¤¿·Ù»¡´±¡¦À¶¿åæÆ¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯ÂæÏÑ¤Î¥É¥é¥ÞÂç¾Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¶â¾âàÒ¤ËºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Î´ÚÇ«¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ë¥ó¡Ë¡£
¡¡´ÚÇ«¤Ï´é¤Î½ýÀ×¤ÈÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤«¤é¡Ö²ÖçÀÇ(¤«¤ì¤ó¤Í¤³)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉü½²¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¡£·Ù»¡´±Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢·Ù»¡´±¤ÎÀ¶¿å¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÖçÀÇ¤òÄÉ¤¦Ãæ¤ÇÆó¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ²ÖçÀÇ¤ÎÉü½²¤Î·ëËö¤Ï¡©¤½¤·¤ÆÀ¶¿å¤Ï¼«¤é¤Î¡ÖÀµµÁ¡×¤ò¤É¤³¤Ë´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£´ÆÆÄ¤Ïº£¡¢ÂæÏÑ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Î´ÆÆÄ¡¦²¦°ïÈÁ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¤¡¼¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡£Ä¹ÊÔ±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ï2ËÜÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°ºî¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤ä¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢22¥ö½ê¤Î³¤³°±Ç²èº×¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï²¦¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Á´¤¯¤â¤Ã¤ÆÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤°Û¿§¤ÇÄ©ÀïÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÂæÏÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤ÏÍèÇ¯½©°Ê¹ß¤ËÂæÏÑ¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡Ë¡£
¢£Ê¡»ÎÁóÂÁ¥³¥á¥ó¥È
¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ï¾ì½ê¤òÌä¤ï¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂæÏÑ¤È¸À¤¦¾ì½ê¤ÇÂæÏÑ¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë»ö¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Éð½Ñ¤ä·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤È¤·¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¤â³¤³°¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¶¦±é¤Î´ÚÇ«¤µ¤ó¤ÏÉ½¾ð¤â½À¤é¤«¤¯¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¾ð¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÉáÃÊ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÊ¡»Î¡£Æ±ºî¤ÏÂæÏÑ¤ÎÆüËÜ»þ´ü¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ç¡¢Ê¡»Î¤ÏÉð½Ñ¤Ë½¨¤Ç¤¿·Ù»¡´±¡¦À¶¿åæÆ¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯ÂæÏÑ¤Î¥É¥é¥ÞÂç¾Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¶â¾âàÒ¤ËºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Î´ÚÇ«¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ë¥ó¡Ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ²ÖçÀÇ¤ÎÉü½²¤Î·ëËö¤Ï¡©¤½¤·¤ÆÀ¶¿å¤Ï¼«¤é¤Î¡ÖÀµµÁ¡×¤ò¤É¤³¤Ë´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£´ÆÆÄ¤Ïº£¡¢ÂæÏÑ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Î´ÆÆÄ¡¦²¦°ïÈÁ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¤¡¼¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡£Ä¹ÊÔ±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ï2ËÜÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°ºî¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤ä¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢22¥ö½ê¤Î³¤³°±Ç²èº×¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï²¦¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Á´¤¯¤â¤Ã¤ÆÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤°Û¿§¤ÇÄ©ÀïÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÂæÏÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤ÏÍèÇ¯½©°Ê¹ß¤ËÂæÏÑ¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡Ë¡£
