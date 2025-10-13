元乃木坂４６で俳優・与田祐希が１３日、都内で行われた、主演を務めたＭＢＳドラマ「死ぬまでバズってろ！！」（１６日スタート。木曜、深夜０・５９。テレビ神奈川などでも放送）の第１話先行上映＆完成披露トークイベントに鈴木仁、星乃夢奈と出席した。

今作は現代のＳＮＳ社会を舞台に描く「超令和的インターネット・サスペンス」。与田は２月にグループを卒業後、地上波ドラマ初出演となった。

与田は承認欲求に取りつかれ、バズるためなら手段を選ばない告発系インフルエンサー・タパ子という役柄。率直に承認欲求があるのか問われると「めっちゃあります」と即答し「だって、褒められるのめっちゃ好きですもん！」と打ち明け「タパ子も多分、認められるのがきっと好きなのでそこは共通点ですね」と続けた。

また今からインフルエンサーになるなら、どんなインフルエンサーになるのか問われると「この仕事をしていなかったら多分私はＳＮＳやってないと思う」と回答。ＳＮＳを続ける理由は「ファンの方に喜んでもらいたいとかお知らせを見てもらいたい」ためとし、「もしファンがいなかったら、地元の友達とかだけのアカウントで野良猫とか（の投稿を）あげてると思う」と語った。

その上で「何か選べって言ったら、人が喜ぶ暴露ならいいかなと思います」とニヤリ。「人が傷つかない暴露だったらやってやってもいいかなって思う」とユニークに続けた。