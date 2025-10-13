timelesz佐藤勝利、サンシャイン池崎になりきり奮闘 空前絶後の展開でスタジオざわつく
【モデルプレス＝2025/10/13】timeleszのTBS冠番組『timeleszの時間ですよ』（よる9時30分〜）が、13日に放送。佐藤勝利がサンシャイン池崎の記録に挑戦する。
【写真】松島聡の姉が推すtimeleszメンバー
今回のテーマは“時間”。時間感覚を鍛えるゲームやクイズに、timeleszが体を張ってチャレンジする。スタジオゲストには松本若菜、大久保佳代子が登場する。
「気になるアノ時間を調査！timeleszハイ＆ロー」では、さまざまな“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てるクイズに挑戦。一流アーティストの龍玄とし（ToshI）がAdo「私は最強」を岸壁で熱唱。絶景の中でのロングトーンは何秒続くのか。スタジオでは、寺西拓人がtimeleszのヒット曲「Rock this Party」でロングトーンに挑戦。メンバーからの予想に「みんなを裏切ります」と挑んだ結果は果たしてどうなるか。
さらに、timeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところにtimelesz」では、篠塚大輝が潜入ロケに挑戦。サンリオピューロランド編ではキティちゃんと記念写真が撮れるアトラクションのスタッフに、原宿竹下通りマリオンクレープ編では店員に扮する。「すぐにバレると思います」と自信満々な篠塚だが、果たしてどのくらいで気付かれるか。
「サンシャイン池崎がイェェェェーイ！で何秒背中を反っていられるか」を予想するクイズでは、佐藤勝利がサンシャイン池崎の記録に挑戦。池崎になりきって登場した佐藤の姿には、ゲストの松本も驚き。空前絶後の展開にスタジオは爆笑。体を張りまくる佐藤の奮闘ぶりはいかに？さらに、大久保があるクイズにちなんで「timeleszで寝顔が一番可愛い人」をジャッジする場面も。
「見極めチャレンジ！7秒timelesz」では、本物を見極めるゲームに挑戦。登場する4人の女性の顔を見て「10人の子供を持つお母さん」を見極められるのか。メンバーから飛び出す個性的な着眼点が垣間見える。（modelpress編集部）
◆篠塚大輝、サンリオピューロランド＆原宿に出現
◆佐藤勝利がサンシャイン池崎に？
