福士蒼汰、台湾映画初出演で初主演 異色のチームでアクション挑戦「自分の可能性を広げる場所になる」【花臉猫：修羅道】
【モデルプレス＝2025/10/13】俳優の福士蒼汰が現在制作中の台湾映画『花臉猫：修羅道』で、女優の韓寧（ハン・ニン）とともにW主演を務めることがわかった。
【写真】福士蒼汰、台湾映画初出演
福士にとって海外作品への出演は、2022年の「THE HEADシーズン2」、今後配信予定のNetflix Korea「この恋、通訳できますか？」に続く3作品目となり、初の台湾映画への挑戦である。本作は台湾の日本時期を舞台にしたアクションエンターテインメント作品で、福士は武術に秀でた警察官・清水翔を演じる。共に主演を務めるのは、今年台湾のドラマ大賞・金鐘賞で最優秀主演女優賞にノミネートされた期待の若手女優・韓。彼女は顔の傷跡と猫のようなしなやかな動きから「花臉猫（かれんねこ）」と呼ばれる復讐者を演じる。
警察官連続殺人事件が発生し、清水翔は容疑者である花臉猫を追う中で2人の運命が交錯していく。果たして花臉猫の復讐の結末は？清水は自らの「正義」をどこに貫くのか。本作の監督は、現在台湾で最も注目される若手・王逸帆（ワン・イーファン）が務める。長編映画は2本目だが、前作はトロントやシッチェスを含む22か所の海外映画祭で評価を受けており、本作では監督が脚本・撮影・編集も担当する。前例のない異色かつ挑戦的なチームが、これまでにない台湾アクション映画を制作している。本作は来年秋以降、台湾にて公開予定であり、日本での公開は未定である。
『仮面ライダーフォーゼ』『図書館戦争』『BLEACH』などアクション作品に出演してきた福士は、合気道やパルクールなどの運動基礎を持ち、アクションの基本をしっかり体得している。『花臉猫:修羅道』の撮影では、アクション監督や監督からリハーサル1回で本番に臨めると絶賛され、その実力の高さを見せつけた。
一方、映画初主演の韓にとって、過去にダンス経験はあるもののアクション映画での演技は全くの新境地である。しかし韓は、脚本を読んで運命的な役に出会ったと感じ、何としても出演を決めた。彼女は約1年間、アクショントレーニングとフィットネスを受け、猫のようなしなやかな体型と動きを確保し、ボクシング、レスリング、日本舞踊、日本語、台湾語などのトレーニングも行った。韓は本作を自らのアップグレードの旅と語り、作中での輝かしい演技により、ミシェル・ヨー、チャン・ツィイーに続く21世紀初の華語圏新世代アクション女優になることが期待される。
2人は本作で多くのアクションシーンを共演した。韓は福士との共演で安心感を得たと語り、多くの対戦場面においても福士の力加減は正確で動きが非常にキレており、撮影中一度も怪我をしなかったと感服した。一方、福士は韓の演技について、役柄の花臉猫としての強烈なオーラと、プライベートでの優しい笑顔のギャップに驚き、その演技を絶賛した。2人は撮影現場で英語でコミュニケーションを取ることが多かったが、福士は現在中国語も学習中で、「好熱（暑い）」「看起來不錯（いいね）」などを覚え、毎日の撮影で監督に「いいね」と思ってもらえるよう努力している。
王逸帆監督は、両俳優が本作に非常に熱心に取り組んでいることを称賛。韓が長期間トレーニングを積んだことについても、これほど時間を費やす俳優は稀であると語った。また福士の演技も高く評価し、出演オファーの経緯については、福士に出演を依頼するために特別に日本に飛んで面談し、役柄への理解を示したことで男性主人公のキャラクター設定がより立体的になったと述べた。福士がスケジュールを調整して台湾に赴いたことを幸運だと語る。また、過去の作品のように大量の血糊を使用するかについては、今回は比較的控えめにすると笑顔で答えた。（modelpress編集部）
自分の夢は場所を問わず世界中で活躍することです。その中でも台湾と言う場所で台湾の方々と一緒に仕事をする事はすごく嬉しいと思いましたし、自分の可能性を広げる場所になるだろうと思いました。台湾ではアクション作品が少ないと聞いていたので、このようなアクション作品で自分が今までやってきた武術や経験を生かしたいと思います。撮影としては基本的に日本も海外も同じですが、やはり言語の違いが僕にとって大変な部分です。ただ、言葉が分からないからこそ、自分に集中してお芝居と向き合えるのでとても貴重な経験をさせてもらってます。共演の韓寧さんは表情も柔らかく、目が合うとニコッと笑いかけてくれるのですが、お芝居になると感情が激しく、普段とギャップがあり、とても素敵な俳優だと感じました。
台湾の日本時期、警察が次々と惨殺される事件が発生する。犯人として浮かび上がったのは、顔に傷を持ち、猫のように神出鬼没の女──「花臉猫（カレンネコ）」。警察官・清水翔は花臉貓追討の命を受け、彼女を追う中で2人の運命が交錯していく。果たして花臉貓の復讐の行方はどこへ向かうのか？そして清水は自らの「正義」を如何に貫いていくのか──。
【Not Sponsored 記事】
【写真】福士蒼汰、台湾映画初出演
◆福士蒼汰、台湾映画初出演
福士にとって海外作品への出演は、2022年の「THE HEADシーズン2」、今後配信予定のNetflix Korea「この恋、通訳できますか？」に続く3作品目となり、初の台湾映画への挑戦である。本作は台湾の日本時期を舞台にしたアクションエンターテインメント作品で、福士は武術に秀でた警察官・清水翔を演じる。共に主演を務めるのは、今年台湾のドラマ大賞・金鐘賞で最優秀主演女優賞にノミネートされた期待の若手女優・韓。彼女は顔の傷跡と猫のようなしなやかな動きから「花臉猫（かれんねこ）」と呼ばれる復讐者を演じる。
『仮面ライダーフォーゼ』『図書館戦争』『BLEACH』などアクション作品に出演してきた福士は、合気道やパルクールなどの運動基礎を持ち、アクションの基本をしっかり体得している。『花臉猫:修羅道』の撮影では、アクション監督や監督からリハーサル1回で本番に臨めると絶賛され、その実力の高さを見せつけた。
一方、映画初主演の韓にとって、過去にダンス経験はあるもののアクション映画での演技は全くの新境地である。しかし韓は、脚本を読んで運命的な役に出会ったと感じ、何としても出演を決めた。彼女は約1年間、アクショントレーニングとフィットネスを受け、猫のようなしなやかな体型と動きを確保し、ボクシング、レスリング、日本舞踊、日本語、台湾語などのトレーニングも行った。韓は本作を自らのアップグレードの旅と語り、作中での輝かしい演技により、ミシェル・ヨー、チャン・ツィイーに続く21世紀初の華語圏新世代アクション女優になることが期待される。
◆福士蒼汰＆韓寧、互いの称賛止まらず
2人は本作で多くのアクションシーンを共演した。韓は福士との共演で安心感を得たと語り、多くの対戦場面においても福士の力加減は正確で動きが非常にキレており、撮影中一度も怪我をしなかったと感服した。一方、福士は韓の演技について、役柄の花臉猫としての強烈なオーラと、プライベートでの優しい笑顔のギャップに驚き、その演技を絶賛した。2人は撮影現場で英語でコミュニケーションを取ることが多かったが、福士は現在中国語も学習中で、「好熱（暑い）」「看起來不錯（いいね）」などを覚え、毎日の撮影で監督に「いいね」と思ってもらえるよう努力している。
王逸帆監督は、両俳優が本作に非常に熱心に取り組んでいることを称賛。韓が長期間トレーニングを積んだことについても、これほど時間を費やす俳優は稀であると語った。また福士の演技も高く評価し、出演オファーの経緯については、福士に出演を依頼するために特別に日本に飛んで面談し、役柄への理解を示したことで男性主人公のキャラクター設定がより立体的になったと述べた。福士がスケジュールを調整して台湾に赴いたことを幸運だと語る。また、過去の作品のように大量の血糊を使用するかについては、今回は比較的控えめにすると笑顔で答えた。（modelpress編集部）
◆福士蒼汰コメント
自分の夢は場所を問わず世界中で活躍することです。その中でも台湾と言う場所で台湾の方々と一緒に仕事をする事はすごく嬉しいと思いましたし、自分の可能性を広げる場所になるだろうと思いました。台湾ではアクション作品が少ないと聞いていたので、このようなアクション作品で自分が今までやってきた武術や経験を生かしたいと思います。撮影としては基本的に日本も海外も同じですが、やはり言語の違いが僕にとって大変な部分です。ただ、言葉が分からないからこそ、自分に集中してお芝居と向き合えるのでとても貴重な経験をさせてもらってます。共演の韓寧さんは表情も柔らかく、目が合うとニコッと笑いかけてくれるのですが、お芝居になると感情が激しく、普段とギャップがあり、とても素敵な俳優だと感じました。
◆ストーリー
台湾の日本時期、警察が次々と惨殺される事件が発生する。犯人として浮かび上がったのは、顔に傷を持ち、猫のように神出鬼没の女──「花臉猫（カレンネコ）」。警察官・清水翔は花臉貓追討の命を受け、彼女を追う中で2人の運命が交錯していく。果たして花臉貓の復讐の行方はどこへ向かうのか？そして清水は自らの「正義」を如何に貫いていくのか──。
【Not Sponsored 記事】