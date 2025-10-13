Aぇ! group初冠番組、初回冒頭でメンバーの逮捕報道受け謝罪「お騒がせしており申し訳ありません」
【モデルプレス＝2025/10/13】Aぇ! groupが出演するグループ初の関東レギュラー冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（フジテレビ系、毎週日曜25時25分〜）が12日に放送された。メンバーの草間リチャード敬太を巡る騒動を受け冒頭に謝罪した。
【写真】Aぇ! group、5人でのシンガポールロケの様子
番組冒頭、小島健、佐野晶哉、正門良規、末澤誠也の4人が並んで登場。正門が「こんばんは、Aぇ! groupです。このたびはお騒がせしており、申し訳ありません」と伝えると、4人は深々と頭を下げた。
続けて「我々Aぇ! group、当面4人での活動になりますが、本日からレギュラー番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ！』が始まります」と伝え、「長く愛される番組にしていけるよう、精一杯頑張っていきますので、皆さんどうぞ温かい目で見守っていただけたら嬉しいなと思います」と伝えた正門。そして、メンバーがそれぞれ「よろしくお願いします！」と元気に伝えた。
さらに、正門は「こういう状況にも関わらず、止めずに進めようとしてくださったスタッフの気持ち。こんなに嬉しいことはないですから」と語るとそれぞれメンバーは共感。「もう精一杯盛り上げるのが我々の務めなので！楽しんでいきましょう」と意気込みを語った。
メンバーの草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆Aぇ! group、初回冒頭でメンバー謝罪
◆草間リチャード敬太、公然わいせつの疑いで逮捕
