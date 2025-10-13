キタキタキターーーッッ！！【ローソン】今食べたい「栗スイーツ」

秋の味覚をスイーツで味わいたくなったら【ローソン】に足を運んでみて。店内には、今が旬の食材を使った商品が充実しているため、秋の味覚を思いきり堪能できそう。秋のスイーツといえば、さつまいも・かぼちゃ・栗が代表的ですが、今回は「栗スイーツ」に注目しました！

栗の風味を楽しむチーズケーキ

「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」は、9月23日より開催中の「秋の味覚フェア」にて登場した新作スイーツ。トッピングのほろふわ栗粉の下には、和栗ペースト入りのベイクドチーズケーキとレアチーズケーキが入っています。栗とチーズのバランスを考えた濃厚さと、淡泊すぎない味わいを堪能できそう。

2つのマロンクリームで贅沢感アップ

2種類のマロンクリームを味わえる贅沢感が嬉しい「モンブランサンド」。1つは、ホイップクリーム・マロンホイップ・マロンダイスを重ねたサンドイッチ。もう1つには、ホイップクリームと濃厚なマロンクリームを組み合わせています。軽やかなホイップと濃厚なクリーム、2つの食べ比べが楽しいサンドイッチです。

最初から最後まで栗づくし！

栗餡をトッピングしたパンの中に、和栗クリームとマロン風味ホイップを入れた「至福のマロン & マロン」。しっとりとしたパン生地に餡・クリーム・ホイップを組み合わせているため、栗の風味にも食べ応えにも大満足できそうです。

栗以外の味覚も揃ってます

関東エリア限定販売の「もちもちとしたリングドーナツ（茨城県産のお芋 & キャラメルチョコ）」は、茨城県の商業高校との共同開発で生まれたスイーツ。ドーナツには茨城県産さつまいも入りの餡を使用したホイップクリームを入れ、表面をキャラメルチョコでコーティングしています。@yuumogu22さんいわく「見かけによらずかなり本格的！！」とのこと。

秋の味覚を楽しむ【ローソン】の「栗スイーツ」。餡・ホイップ・クリーム、さまざまな口当たりと濃厚さで栗の美味しさを思う存分味わって。

