¶ÌÁô¸ø±à¤Î¤ªËÙ¤ÇµðÂçSUPÂÎ¸³¤â¡¡¹â¾¾»Ô¤Ç»ÔÌ±»²²Ã¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯¤Ç47²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥È¥ê¥à¤Îº×Åµ¡×¡¡¤ªËÙ¤òµðÂç¤ÊSUP¤Ç¤³¤®¿Ê¤à»²²Ã¼Ô
¡¡¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¡×¤Î13Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Ç»ÔÌ±»²²Ã¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ç47²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥È¥ê¥à¤Îº×Åµ¡×¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²ñ¾ì¡¢¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤ÇºÆÀ°È÷»ö¶È¤Î¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯¤Ï¶ÌÁô¸ø±à¤òÌµÎÁ³«Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤äÂÎÎÏÂ¬Äê¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤Î¥Ë¥åー¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥â¥ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥ê¥à¡×¤È¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§ー¤ÎÁ¥ÇõÍÑ¸ì¤Ç¡¢Á¥¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿å¤ËÉâ¤«¤ÖÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤ªËÙ¤òµðÂç¤ÊSUP¤Ç¤³¤®¿Ê¤àÂÎ¸³¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÀ²Å·¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤é¤¬¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¡×¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²Ð¤ª¤³¤·¤òÂÎ¸³¡Ë
¡Ö²Ð¤ª¤³¤·ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤êÆñ¤·¤¤¡×
¡Ê¤ªËÙ¤Ç¥á¥¬SUP¤òÂÎ¸³¡Ë
¡ÖÀÎ¤Î¤ª¾ë¤Î´¶¤¸¤¬²¼¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×