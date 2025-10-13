¡ÖÌë¤ò¤¿¤Î¤·¤à¡×Å¸¼¨²ñ¡¡Ìë¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëºîÉÊ22ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡¡¹áÀî¸©Î©¥ß¥åー¥¸¥¢¥à
¡ÖÂÔ¾¬¡×¡¡ÂçÀ¾ÃéÉ×
¡¡¹â¾¾»Ô¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ÇÌë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë2É¤¤Î¥ß¥ß¥º¥¯¡£±ü¿¼¤¤¿¹¤ÎÃæ¡¢2É¤¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¶ä¿§¤ÎÂç¤¤Ê·î¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ÖÂÔ¾¬¡×ÂçÀ¾ÃéÉ×¡Ë
¡¡¹áÀî¸©Î©¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥È¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÌë¤ò¤¿¤Î¤·¤à¡×¤Ç¤Ï¡¢¹áÀî¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëºî²È17¿Í¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª·î¸«¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢Ìë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ìë¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëºîÉÊ22ÅÀ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èõ³Þ¿ô·Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÎá·î¡×¤Ï¡¢¤´¤Ä¤´¤Ä¤È¤·¤¿ÂÀ¤¤ÌÚ¤Î´Ö¤Ë¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿·î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÕ¤¤¤¿´ä¤¬º®¤¶¤Ã¤¿³¨¤Î¶ñ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸÷¤¬È¿¼Í¤·¡¢Çò¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï10·î19Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£