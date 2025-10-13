芸能活動再開の小島瑠璃子、個人事務所設立を報告 会社ロゴは“うさぎ”がモチーフ
タレントの小島瑠璃子が13日、自身のインスタグラムを通じ、個人事務所「株式会社USAGI」を設立したことを報告した。
【写真】小島瑠璃子の個人事務所「株式会社USAGI」のロゴ
小島は「個人事務所を設立しました！ ご縁をいただき、すばらしいチームに会社のロゴとホームページを作っていただくことができました」と報告し、公式サイトを紹介。ロゴについて「うさぎを上から見た様子と気づきをイメージさせる“！！”を合わせて組み合わせていただきました」と説明した。
さらに「ピンときて、ぴょん！と動く。こまかな気付きや発見を大切に。人を大切に。周りの方々の助けに毎日感謝を忘れず活動をしていきます」と決意をつづり、「改めて皆さまどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
小島は12日、インスタグラムを通じて約2年半ぶりに芸能活動を再開することを発表しており、新たなスタートに注目が集まっている。
引用：「小島瑠璃子」インスタグラム（＠ruriko_kojima）
