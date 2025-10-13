空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。その実力と人気で１９９０年代に人気が沸騰した立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出したレジェンド。スポーツ報知は現在の格闘技人気につながる礎を築いた佐竹を取材。空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。七番勝負は「Ｋ―１」アンディ・フグ戦（前編）。

佐竹は、９５年５月４日「第３回Ｋ―１グランプリ」準々決勝でジェロム・レ・バンナにＫＯ負けしてから欠場に入った。リングから離れたが、格闘技の枠を飛び越えたタレント性を持った男をメディアが離さなかった。それまでに雑誌で多数の連載を抱え、テレビ、ラジオなどレギュラー番組を持っていた。さらに欠場中の９５年７月には、主演映画「１・２の三四郎」（市川徹監督）が公開。１０月からビートたけしがＭＣの日本テレビ系「超天才・たけしの元気が出るテレビ！！」（日曜・午後８時）でレギュラーが決定するなどさらにメディアでの人気を高めた。一方で欠場しているにもかかわらずマスコミに出ることへの批判もあった。

「そういう声は耳に入っていましたが、脳のダメージで休んでいるとは『黙っとけ』って言われて明かすことができませんでしたから、批判は黙って受け止めるしかないと思っていました。それと試合はできなくても自分は、食べていかなければいけませんから、様々な方からありがたくお仕事をいただけましたので、自分なりの考えで格闘技とは違う分野で自力で食っていけるものを作っていきました」

欠場する前から個人事務所も設立していた。提案したのは、正道会館館長の石井和義だったという。

「館長から『税金対策もあるし、自分で会社を作った方がええよ』と言われて、司法書士を紹介していただいて有限会社ショッカーという社名を決めたんです。それで、その司法書士に手付け金３０万円を渡したら、持ち逃げされました。仕方なく僕が税理士の先生を見つけて、イチからやり直しで会社の名前もファンクラブで募集して怪獣王国にしました」

格闘技界で映画主演、テレビ、ラジオなどで多数のレギュラー番組を持つ選手は、この時の佐竹を超える格闘家は、過去も現在もいない。売れっ子の佐竹は、社員を５人も雇い順調に事務所を運営した。同時に自らの肖像権も管理した。

「だから当時のＫ―１で僕のグッズがなかったんです。Ｋ―１事務局は、僕のグッズを勝手に作って販売しようとしたんですね。それは、ダメですよ、と事務局には言いました。肖像権がありますから、グッズを販売するならきちんと話し合ってやりましょうと伝えましたが『だったら、ええわ』っていう感じで話し合いにはなりませんでした」

現在は、あらゆる分野で著名人が自らの肖像権を管理するのは当たり前だが、この時は、そんな常識は通用しなかった。佐竹は、９０年代に時代の変化を先取りしていた。

「あのころは肖像権を主張する僕の方が煙たがられました。でも、どちらが正しいかは、そのうちわかるだろうと思っていました」

多数のメディア出演でリングから離れても「佐竹雅昭」の名前は、世間に届いていた。１年以上、休んだことで医師からも試合への出場に支障がないことも言われた。Ｋ―１からオファーが来た。そして復帰を決断した。１９９６年１０月１８日、横浜アリーナ。対戦相手は、アンディ・フグだった。

