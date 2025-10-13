◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第２日▽法大―明大（１３日・神宮）

東京六大学野球連盟の創設１００周年を記念するレジェンド始球式が行われ、明大ＯＢで巨人、西武の投手として活躍した鹿取義隆氏（６８）が登場。２年春からつけた背番号１で、低めのワンバウンドを投じ「基本は低めなんで。緊張しました。このユニホームは格別です」と笑った。

鹿取氏は高知商を経て、明大入学。タフネスぶりが当時の島岡吉郎監督に重宝され、リーグ通算５８試合に登板して２１勝１４敗、防御率１・８９、２１９奪三振の成績を残した。

「いっぱい投げましたよね。それがなければ今の自分はない。深い、いい時間でした。壊れなかったことが一番。球数を投げても痛めなかった。それで投げ方を覚えたと思います」

７８年ドラフト外で巨人入団。「鹿取大明神」の異名を誇り、救援投手として活躍した。西武に移籍した９０年に最優秀救援投手賞を獲得。９７年引退後は、巨人１軍投手コーチ、ヘッドコーチなどを歴任。２００６年第１回ＷＢＣ日本代表投手コーチ。１５年の「プレミア１２」でも同投手コーチ。侍ジャパンＵ１５代表監督やテクニカルディレクター、巨人のＧＭ兼編成本部長を務めた。プロ通算１９年間で７５５試合に登板。９１勝４６敗１３１セーブ、防御率２・７６の成績を残した。

東京六大学野球のいいところには「卒業しても、すぐここに戻ってこられる。上下含めて、仲間がいること」と語った。

始球式を終えると、丁寧にマウンドを整えた。「現役の頃からです。これから試合が始まるので、ちゃんときれいにしないと」。何げない仕草に、野球への愛がにじんだ。（加藤 弘士）