◇ア・リーグ 優勝決定シリーズ第1戦 ブルージェイズ1―3マリナーズ（2025年10月12日 トロント）

ブルージェイズは12日（日本時間13日）、本拠でのマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第1戦に逆転負け。ジョージ・スプリンガー外野手（36）が球団史上初のPS先頭打者弾を放ち、先発ケビン・ガウスマン投手（34）が5回2/3を3安打2失点と好投したが、2回以降は打線が沈黙。投手陣もリードを守り切れなかった。

スプリンガーが先頭弾でチームを勢いづけた。マリナーズの先発右腕ミラーが投じた初球の外角速球を捉え、右翼ブルペンへ飛び込む一発。地元ファンは大盛り上がりとなった。

ブルージェイズがポストシーズン(PS)で先頭打者弾を記録するのは球団史上初となった。スプリンガーはこれがPS通算21本塁打目。歴代のPS本塁打ランキングでも並んでいたヤンキースのデレク・ジーターを抜き、単独5位に浮上した。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、36歳23日でのPS先頭弾は、2004年のクレイグ・ビジオ（38歳312日）に次ぐ2番目の高齢記録。また、PS初戦で初球を本塁打にしたのは、投球数を記録として残し始めた1988年以降では2023年のフィリーズ・シュワバー以来2年ぶり6人目の記録となった。

ガウスマンは連打を許した初回以降は安定した投球を続け、5回まで無失点投球。しかし、6回2死走者なしからローリーに同点ソロを許すと、続く3番ロドリゲスに四球を与えたところで降板。2番手左腕リトルがポランコに勝ち越し打を許した。

打線は2回に安打を放つも、3回以降は沈黙。2回以降に出塁したのは8番サンタンダーの2回の安打と4番バージャーの6回の四球だけで、マリナーズ投手陣を打ち崩すことができなかった。