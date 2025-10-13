◇ア・リーグ 優勝決定シリーズ第1戦 マリナーズ3―1ブルージェイズ（2025年10月12日 トロント）

マリナーズは12日（日本時間13日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第1戦に逆転勝利して先勝。タイガースとの地区シリーズ第5戦では、勝てば次のシリーズ進出が決まるポストシーズン(PS)の試合としては史上最長の延長15回の死闘を制し、中1日での過密日程だったにもかかわらず、投打がかみ合い、球団史上初のワールドシリーズ進出へ大きな白星をつかんだ。

マリナーズは初回、ローリー、ロドリゲスの連打などで1死一、三塁の好機を演出したが無得点。その裏にブルージェイズのスプリンガーに先頭打者弾を浴びて先制を許した。

ブルージェイズの先発ガウスマンに5回まで無得点に抑えられる中、6回2死走者なしからローリーが起死回生の一発。チームの初回以来の安打が貴重な同点弾となった。打たれたガウスマンは頭を抱えて悔しがった。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、ローリーはブルージェイズの本拠ロジャース・センターで最初にプレーしてから14試合（レギュラーシーズン含む）で9本塁打目。ロジャース・センターの最初の14試合で最も本塁打を打った選手となった。

ガウスマンは3番ロドリゲスに四球を与えたところで降板。2番手左腕リトルの暴投で2死二塁とすると、ポランコが勝ち越しの適時打を放って逆転に成功した。

タイガースとの地区シリーズ第5戦で延長15回の死闘を制し、中1日で迎えたマリナーズは、先発右腕ミラーが6回2安打1失点と好投。前回登板から中3日での先発ながら疲弊する投手陣を救うパフォーマンスを見せた。

8回にはポランコが2打席連続の適時打で貴重な追加点。球団史上初のワールドシリーズ進出へ弾みをつけた。マリナーズがALCSで勝利するのは、ヤンキースに1勝4敗で敗れた2001年以来24年ぶりとなった。