»¶ÊâÃæ¤ÎÉ×ÉØ¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¥±¥¬¡¡·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®
13ÆüÄ«Áá¤¯¡¢·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¡¢»¶ÊâÃæ¤Î¹âÎðÉ×ÉØ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¡¢¡Ö2¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢76ºÐ¤ÎÃËÀ¤È69ºÐ¤Î½÷À¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¡¢»¶ÊâÃæ¤ËÆÍÁ³¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£É×¤Ïº¸»Ø¡¢ºÊ¤Ïº¸ÏÓ¤ÈÂÀ¤â¤â¤òÉé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï¶á¤¯¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤·Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢Àè·î¤â·ª½¦¤¤Ãæ¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£