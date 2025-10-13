Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë´Ö¶á¡¡¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤ò1¼þ¤·¤Æ¤ß¤¿
Ì´½§¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Ç4·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤¬¡¢10·î13Æü¤ËÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢·úÃÛÌÌÀÑ¤¬61,035.55Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢1¼þ¤ÏÌó2¥¥í¡£ÊÄËë¸å¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¤½¤Î»Ñ¤òµÏ¿¤Ë»Ä¤½¤¦¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤ò1¼þ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
