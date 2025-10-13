¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Ì´½§¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Ç4·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤¬¡¢10·î13Æü¤ËÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢·úÃÛÌÌÀÑ¤¬61,035.55Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢1¼þ¤ÏÌó2¥­¥í¡£ÊÄËë¸å¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¤½¤Î»Ñ¤òµ­Ï¿¤Ë»Ä¤½¤¦¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤ò1¼þ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£

Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç¡ÖÅ·¶õ¤Î¥¢¥È¥é¥¹ ¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î»êÊõ¡×³«ºÅ¤Ø¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÏÃÂê¤Î¥¢¥È¥é¥¹Áü¤Ê¤ÉÅ¸¼¨

ÃÏ¾å40¥áー¥È¥ë¤Ç¿©»öÂÎ¸³¡Ö¥Ç¥£¥Êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤¡×Âçºå½éÅÐ¾ì¡¡Åìµþ¤ÇÏÃÂê¤Î¶õÃæ¥ì¥¹¥È¥é¥ó

»³¸ýÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¸ì¤ë¡¡¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¤Ç¡Ö¿·³ã ¿©¤È¼ò¤ÎÂçº×Åµ¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
