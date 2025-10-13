¡ÚÃæ·Ñ¡Û¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤éÄäÅÅ¡×ÂæÉ÷23¹æ¤¬È¬¾æÅç¤òºÆ¤ÓÄ¾·â¡Ä°ìÉôÃÏ°è¤ÇÃÇ¿å¤âÂ³¤¯¡¡´ØÅì±è´ß¤Ç¤â¶¯É÷¡¦¹âÇÈ¤ËÃí°Õ
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢Àè½µ¤ÎÂæÉ÷¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿°ËÆ¦½ôÅç¤ÎÅìµþ¡¦È¬¾æÅç¤òºÆ¤ÓÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÆâ¤Ç¤ÏÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä®¤Ê¤É¤¬Èï³²¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬¾æÅç¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦²ÏÂ¼ÃéÆÁµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷23¹æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»°º¬ÃÏ¶è¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢13Æü¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¤â¿®¹æµ¡¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
½»Ì±¤¬¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÆ»Ï©¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¡¢2¤ÄÂ³¤¤¤¿°ìÏ¢¤ÎÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÄäÅÅ¤Î¤Û¤«¡¢Æ»Ï©±è¤¤¤ÎÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢¼Ö¤Ï½ù¹Ô¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Á°²ó¤ÎÂæÉ÷¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÅçÆâ¤Î½»Âð¤ä¡¢·úÊª¤ÎÉüµìºî¶È¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤«·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Ä®Ìò¾ì¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤Û¤«¤Ë¿·¤¿¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¾ðÊó¼ý½¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢È¬¾æÅç¤Ç¤Ï13Æü¸áÁ°7»þ»þÅÀ¤Ç¡¢Ìó2540¸®¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÀèÆü¤ÎÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤«¤éÉüµì¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢ºÆ¤ÓÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¬¾æÅç¤Î½»Ì±¡§
ºòÆü¤Þ¤Ç¡ÊÅÅµ¤¤¬¡ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Þ¤¿º£Æü¤ÎÂæÉ÷¤Ç¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤éÄäÅÅ¤À¤Í¤Ã¤Æ¡£ÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é½¼ÅÅ¤À¤±¤Ç¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÈòÆñ½ê¤Ë¡Ëº£Íè¤Æ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·úÊª¤ÎÈï³²¤ä¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅçÆâ¤Î6¤Ä¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¤ÏÌó340¿Í¤¬ÈòÆñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä·Ù»ëÄ£¤¬Èï³²¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¼¡Âè¤ËÅì¤ËÎ¥¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿á¤ÊÖ¤·¡×¤ÎÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç°ËÆ¦½ôÅç¤ä´ØÅì±è´ßÉô¤Ç¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£