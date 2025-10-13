Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢ºÇ½ªÆü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÅìÀ¾¥²¡¼¥È¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡¢ÅöÆü·ô¤ÏÈÎÇä¤Ê¤·
4·î13Æü¤«¤é184Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¡¢¤¤ç¤¦10·î13Æü¤ÇÊÄËë¤¹¤ë¡£
¤¤ç¤¦13Æü¸á¸å2»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤ëÊÄËë¼°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñÌ¾ÍÀÁíºÛ¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¡¢ÀÐÇËÌÐÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤é¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤ÄÍ½Äê¡£ÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡ÊBIE¡Ë¤Î´ú¤â¡¢¼¡²ó2030Ç¯¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¼°Åµ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏËüÇî¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Æ±Æü¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊÅ¸¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸á¸å10»þ¤ËÊÄËë¤¹¤ë¡£ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£
Åì¥²¡¼¥È¤äÀ¾¥²¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î³«¾ì»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¸áÁ°9»þ¤òÁ°¤ËÂçÀª¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Æþ¾ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂÁá¤ËÌÜÅö¤Æ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î3Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¤Ï2,206Ëü7,054Ëç¡¢10·î4Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï2,682Ëü8,409¿Í¡Ê¤¦¤Á´Ø·¸¼Ô321Ëü4,808¿Í¡Ë¡£