「悔しい…かなり」27歳女子プロゴルファー米初Vならず　POで涙も 「まだまだ伸びしろしかないと思えた一週間でした」

女子ゴルフの米ツアー「ビュイックLPGA上海」（中国・チージョンGC）は現地10月12日に最終日を迎え、首位で出た勝みなみは、7バーディー、ボギーなしの65で回り、通算24アンダーまで伸ばした。しかし、63をマークしたジーノ・ティティクル（タイ）に並ばれ、プレーオフ5ホール目の末に惜敗。米ツアー初優勝を逃した。

13番終了時点でティティクルに4打差をつけたが、ここから世界ランク1位のティティクルが猛追。プレーオフでは、1〜4ホールは互いに譲らず、5ホール目に突入。最後はティティクルがバーディーを奪い、死闘に決着がついた。

“黄金世代”の一人である27歳の勝は、先週の「ロッテ選手権」（米ハワイ州・ホアカレイCC）でも優勝争いを演じ、3位。今大会は、2日目にコースレコード「61」を叩き出して首位浮上。3日目もリードを守り、初めての栄冠は目前だったが、わずかに及ばなかった。

そんな勝は試合後、自身のインスタグラムを更新。「んー。先週といい今週といい。悔しい…かなり」と無念さをにじませたのは一瞬で、「まだまだ伸びしろしかないと思えた一週間でした」とポジティブに振り返った。