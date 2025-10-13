阿部巨人終戦で、今オフは投打にわたって大補強必至か　先発2枚看板が終盤に失速で注目の「日米通算165勝右腕」「竜の柱」

巨人は最後まで勢いを見せることができなかった（C）産経新聞社

巨人の2025シーズンが終わった。10月12日に行われたDeNAと戦ったCSファーストS（横浜）第2戦に、延長戦の末、6−7と敗れた。

【動画】最後は蝦名のサヨナラ適時打で決められた、巨人の終戦シーン

初回に巨人打線が野手一巡の猛攻で相手先発、アンドレ・ジャクソンから5点を奪う。

敵地で一気に勢いに乗るかと思われたが、先発の戸郷翔征が粘れない。自身も初回に適時打を放ったが、初回裏にいきなり5失点。5−5のタイに持ち込まれた。

その後は持ち直し、巨人も勝ちパターンの大勢を同点の7回二死から投入、守護神のライデル・マルティネスも8回一死一、三塁で投入と懸命な継投を見せたが、最後は6−5で迎えた延長11回裏に田中瑛斗が力尽きた。

リーグ連覇を目指して走り出したシーズンだったが、最後まで先発陣の構築に苦しんだ。

開幕投手を務めた戸郷は今季8勝9敗、防御率4.14、2度の二軍落ちもあるなど、厳しいシーズンとなった。持前のテンポ良い投球もうすれ、迷いながら投げているシーンも注目を集めた。

かわって若き柱としてチームを支えた山崎伊織も11勝4敗とキャリアハイの成績を残したが、CSファーストS初戦では6回4失点と粘れず。先発陣の駒不足は否めなかった。

プロ4年目の赤星優志は6勝9敗、6年目左腕の井上温大と4勝8敗とブレイクを待つ。

このままでは安定した投手力を誇る藤川阪神との差は広がる一方とあって、今オフは再び大規模な補強に乗り出すと見られている。