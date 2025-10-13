阿部巨人終戦で、今オフは投打にわたって大補強必至か 先発2枚看板が終盤に失速で注目の「日米通算165勝右腕」「竜の柱」
巨人は最後まで勢いを見せることができなかった（C）産経新聞社
巨人の2025シーズンが終わった。10月12日に行われたDeNAと戦ったCSファーストS（横浜）第2戦に、延長戦の末、6−7と敗れた。
【動画】最後は蝦名のサヨナラ適時打で決められた、巨人の終戦シーン
初回に巨人打線が野手一巡の猛攻で相手先発、アンドレ・ジャクソンから5点を奪う。
敵地で一気に勢いに乗るかと思われたが、先発の戸郷翔征が粘れない。自身も初回に適時打を放ったが、初回裏にいきなり5失点。5−5のタイに持ち込まれた。
その後は持ち直し、巨人も勝ちパターンの大勢を同点の7回二死から投入、守護神のライデル・マルティネスも8回一死一、三塁で投入と懸命な継投を見せたが、最後は6−5で迎えた延長11回裏に田中瑛斗が力尽きた。
リーグ連覇を目指して走り出したシーズンだったが、最後まで先発陣の構築に苦しんだ。
開幕投手を務めた戸郷は今季8勝9敗、防御率4.14、2度の二軍落ちもあるなど、厳しいシーズンとなった。持前のテンポ良い投球もうすれ、迷いながら投げているシーンも注目を集めた。
かわって若き柱としてチームを支えた山崎伊織も11勝4敗とキャリアハイの成績を残したが、CSファーストS初戦では6回4失点と粘れず。先発陣の駒不足は否めなかった。
プロ4年目の赤星優志は6勝9敗、6年目左腕の井上温大と4勝8敗とブレイクを待つ。
このままでは安定した投手力を誇る藤川阪神との差は広がる一方とあって、今オフは再び大規模な補強に乗り出すと見られている。
注目は日米通算165勝右腕、メジャーから日本球界に復帰を要望している前田健太にもある。
広島時代はノーヒットノーランも達成、球界を代表する右腕として海を渡り、メジャーでは先発、救援としてキャリアを積んできた。
巨人の坂本勇人、先に日米通算200勝を達成した田中将大とは同級生にあたる。田中に対しても「特別な存在」と語るなど、常にシンパシーを感じてきた2人が在籍するとあって、88世代集合となるかも注目される。
FA組でいえば、中日の柳裕也も熱視線を集める存在だ。
長年中日を支えてきた先発投手陣の柱、2021年には最優秀防御率、最多奪三振のタイトルも獲得した。今季は故障で出遅れたが、巨人の本拠地東京ドームにおいては2試合に先発し、1勝0敗、防御率2.45と安定したパフォーマンスも獲得に向けての追い風となるか。
ほかにも野手では楽天で国内FA権を取得した辰己涼介も注目の存在となる。球界屈指の守備力を誇り、俊足巧打として知られる。巨人ではセンターラインを固められる外野手を求めている側面もあり、果たしてどうなるか。
チームでは昨オフも甲斐拓也、ライデル・マルティネスと大型補強を成し遂げながらシーズン3位に沈んだ。投手陣以外にも野手では浅野翔吾、萩尾匡也などプロ3年目のドラ1、ドラ2コンビも1軍舞台に定着できず。投打にわたって課題は山積みとなっている。
巨人がV逸したシーズンは大型補強に乗り出すのが通例、来季は阿部慎之助監督にとっても就任3年目、勝負を賭ける年となる。引き続き、補強と育成の2大テーマがV奪回に向けて、最重要ポイントとなりそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］