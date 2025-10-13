◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルージェイズ１―３マリナーズ（１２日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

ア・リーグ優勝決定シリーズが１２日（日本時間１３日）に開幕し、ビジターのマリナーズが逆転勝ちで初戦を制した。

初回にブルージェイズのスプリンガーに初球先頭弾を被弾。０―１で追うマリナーズは６回２死で主砲ローリーが、ここまで２安打無失点だったブ軍先発ガウスマンのスプリットをうまく打ち、右中間へ今ポストシーズン２号となる同点本塁打を放った。続くロドリゲスは四球で出塁。ブ軍２番手リトルの暴投で二進すると、ポランコが左前に適時打を放って逆転に成功した。

８回には再びポランコに適時打が生まれて１点を追加。投手陣は先発ミラーが６回２安打１失点と好投し、その後無失点継投で反撃を許さなかった。

マリナーズは１０日に本拠で延長１５回を戦ったばかり。ポランコは４時間５８分の死闘に終止符を打つサヨナラ適時打を放っており、連日のＶ打。中１日で西海岸のシアトルから東部のカナダ・トロントまで移動する過酷なスケジュールを克服し、初のワールドシリーズ進出へまず１勝目を手にした。