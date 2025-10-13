テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことを報じた。

公明党は１０日、自民党との連立枠組みから離脱すると明らかに。高市新総裁選出を受けた連立協議を巡り、企業・団体献金の規制強化や派閥裏金事件の真相解明を求めたが、溝は埋まらず、自民の不信払拭に向けた努力が不十分と判断した。

番組にはジャーナリストの池上彰氏がスタジオ生出演。ＭＣを務める同局の大下容子アナウンサーに「自公連立が解消されたことをどう思われますか？」と問われると、池上氏は「自民党の中で相当選挙が厳しくなるなという人がいる一方で、公明党と別れたことですっきりしたという、あるいは公明党と一緒にやっていることによって逃げていた人が戻ってくるのではないかという期待があると思う」と分析。

そして「つまり参政党に逃げてしまった票が戻ってくるんじゃないか。こういう受け止め方もあるんじゃないか。本当に自民党というのはそれぞれの選挙区によって、これをプラスに考える人とマイナスに考える人がいるんだろうなと思います」と私見を語った。