¡ÖÅ·»È¤À¤¡¤¢¤¢¡×¿¹¹áÀ¡¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÁûÁ³¡Ö½÷¿À¤À¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÄÅ¤Þ¤Ä¤ê¡¡£±ÆüÁ¥Ä¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡±«¤ÎÃæ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢À§Èó¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Èµ¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡¢¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖËªÌª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡¡Ì´·î¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤ª¼Ì¿¿¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö½÷¿À¤À¡×¡ÖÅ·»È¹ßÎ×¡×¡ÖÅ·»È¤À¤¡¤¢¤¢¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë´é¤Ï¡Ä¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥å¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£