³ÑÅÄ¿®Ï¯¡¢91ºÐ¤ÎÉã¤¬»àµî¡ÖÏ·¿ê¤Ë¤è¤ëÂç±ýÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡³ÊÆ®²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³ÑÅÄ¿®Ï¯¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤¬91ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ä±Æ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡Ä³ÑÅÄ¿®Ï¯¡¢91ºÐÉã¤Î»àµî¤òÊó¹ð
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Öµî¤ë10·î9ÆüÌÚÍËÆü¡¢Éã¡¦³ÑÅÄÂç»ÔÏ¯¤¬±ÊÌ²Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯91ºÐ¡¢Ï·¿ê¤Ë¤è¤ëÂç±ýÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¸·¤«¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢Ìµ»ö¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½çÈÖ¤ò¼é¤ì¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ï°ìÅ¾¡¢·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¿Í¤Ë¾Ð¤ß¤À¤±»Ä¤·¤æ¤¯¡£»¶¤ë¤âÅ·À²¤ì¡¢Ç®¤´Á¤Ïº£Æü¤â¤æ¤¯¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ä±Æ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡Ä³ÑÅÄ¿®Ï¯¡¢91ºÐÉã¤Î»àµî¤òÊó¹ð
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Öµî¤ë10·î9ÆüÌÚÍËÆü¡¢Éã¡¦³ÑÅÄÂç»ÔÏ¯¤¬±ÊÌ²Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯91ºÐ¡¢Ï·¿ê¤Ë¤è¤ëÂç±ýÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¸·¤«¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢Ìµ»ö¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½çÈÖ¤ò¼é¤ì¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ï°ìÅ¾¡¢·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¿Í¤Ë¾Ð¤ß¤À¤±»Ä¤·¤æ¤¯¡£»¶¤ë¤âÅ·À²¤ì¡¢Ç®¤´Á¤Ïº£Æü¤â¤æ¤¯¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¡£