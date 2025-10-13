¡Ö¤³¤Î¿ÍÃ¯¤À¤Ã¤±¡©¡×¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¼ªÂÇ¤Á ¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Å¸¼¨²ñ¤¬14Æü³«Ëë
¡¡ºÆ²ñ¤·¤¿¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤»þ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¡¢AI¤ÎÍøÊØÀ¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨²ñ¤¬14Æü³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¥»¥ó¥µ¡¼Æþ¤ê¤Î¼êÂÞ
¡¡¥«¥á¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î´é¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òµÏ¿¤·¡¢ºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤Ë¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ä½êÂ°¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñÏÃ¤«¤é¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ò»¡ÃÎ¤·¤ÆÀÕÇ¤¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¸°¤Î¤«¤±Ëº¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¿¶¤ëÆ°¤¤òÈ½Äê¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼Æþ¤ê¤Î¼êÂÞ¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Î¿¦¿Í¤ÎÆ°¤¤Î³Ø½¬¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖCEATEC¡×¤Ï¡¢800¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¡¢14Æü³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë