¶¯¤¤ÂæÉ÷23¹æ¤Ï13ÆüÄ«¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤ËºÇÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤ÎÂæÉ÷¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿Åìµþ¤ÎÈ¬¾æÅç¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
È¬¾æÅç¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°6»þ¤¹¤®¤ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®42.7¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¬¾æÅç¡¢ÂæÉ÷¤ÎË½É÷°è¤«¤é¤ÏÈ´¤±¡¢±«¤Ï¤ä¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀÉ÷¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÄäÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¤í¤Ë¸«¤¨¤ëÄ®¤Ë¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬1¿Í¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
È¬¾æÄ®Ìò¾ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ÍÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤â¤ª¤è¤½2540¸®¤ÇÄäÅÅ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈòÆñ½ê¤Ï6¤«½ê³«Àß¤µ¤ì¡¢280¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ÈòÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹
ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñ½ê¤Ç°ìÈÕ²á¤´¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ï¤ä¤¯²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢ÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎÈï³²¤ÎÁ´ÍÆ¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤Ãæ¡¢ºÆ¤ÓÂæÉ÷¤Ë½±¤ï¤ì¤¿È¬¾æÅç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å¤«¤é¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµìºî¶È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£