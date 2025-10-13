◇MLB リーグ優勝決定シリーズ第1戦 マリナーズ3-1ブルージェイズ（日本時間13日、ロジャース・センター）

マリナーズは、投打がかみ合い、ブルージェイズに逆転勝利。ワールドシリーズ進出に向け、好発進です。

イチロー氏や佐々木主浩氏が在籍した2001年以来、24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズに進んだマリナーズ。第1戦をブルージェイズの本拠地で迎えました。

マリナーズの先発は、ブライス・ミラー投手。初回、ブルージェイズ1番のジョージ・スプリンガー 選手に初球のストレートを捉えられ、先制ソロ本塁打を浴びます。その後も、2つの四球で1アウト1・2塁としますが、後続をしっかり打ち取り、最少失点で切り抜けます。

いきなり失点を許したミラー投手でしたが、初回以降は4イニング続けて得点を許さない完璧な立ち直りを見せます。

なんとか援護したいマリナーズ打線は、6回、2アウトランナーなしの場面、メジャーで唯一60号に到達したカル・ローリー選手が追い込まれてからのスプリットをすくい上げると、打球はライトスタンドへ。バッテリーを組むミラー投手を救う同点のソロ本塁打を放ちました。その後も、四球と相手のバッテリーミスでランナー2塁とすると、4番のホルヘ・ポランコ選手がレフト前ヒット。この打球で2塁ランナーが生還し、逆転に成功しました。

勢いに乗るマリナーズ打線は、8回にもポランコ選手の2打席連続タイムリーヒットで追加点。

投げては、先発のミラー投手が6回76球を投げ1失点の好投。その後も3投手がリードを守り切り、見事な逆転勝利を収めました。

マリナーズは、過去3度このシリーズで敗れており、初のワールドシリーズ進出を目指します。