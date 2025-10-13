LE SSERAFIM、新譜のコンセプト写真と映像を公開。個人カットも斬新・大胆!!

ガールズグループLE SSERAFIMが新譜のコンセプト写真と映像を公開し、強烈な印象を残した。LE SSERAFIMは、10月13日0時に公式SNSを通じて1stシングル『SPAGHETTI』の「CHEEKY NEON PEPPER」バージョンのイメージと映像を公開した。

コンセプト名の通り、鮮やかなネオンカラーの背景が目を引く中、フードトラックの前に立つLE SSERAFIMは、熱狂する人々の中で堂々としたカリスマを放っている。

LE SSERAFIMの新鮮なビジュアルからは、スパイシーなスパゲティの味が連想される。鮮やかなヘアカラー、ショートパーマ、濃いスモーキーメイクなど、大胆な変身が際立っている。

(写真提供=SOURCE MUSIC）

個人カットでは、それぞれがフォトジェニックな魅力を発揮し、新譜への期待を高めている。

(写真提供=SOURCE MUSIC）



キム・チェウォンは自信に満ちたまなざしでスパゲティの麺を持ち上げるポーズをとり、オレンジ色の髪とそばかすメイクが印象的だ。宮脇咲良は食べ物を渇望する群衆とは対照的に、無表情で飲み物を口にし、ショートカットとシックな雰囲気で新たな魅力を漂わせる。ホ・ユンジンは食事の後に唇を指でなぞる仕草だけで圧倒的な存在感を放つ。カズハはランウェイを思わせるウォーキングで料理をサーブし、ホン・ウンチェは食材が積まれたフードトラックの中で輝くビジュアルとクールなオーラを披露している。

LE SSERAFIMは10月16日まで、新譜の世界観を垣間見せる新たな写真と映像を順次公開していく。最初のコンセプトからすでに幅広い表現力を証明しており、今後披露されるコンテンツにも期待が集まっている。

一方、10月24日午後1時に公開されるLE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』には、絡みつくスパゲティのように抜け出せない彼女たちの魅力が詰まっている。10月9日に公開されたティーザー映像『EAT IT UP!』は、独創的な映像美と高い完成度で“トレーラー名家”という評価を改めて証明した。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。



