&TEAM・FUMA、ROIROM浜川路己との繋がり告白にファン驚き「初めて知った」「びっくり」
【モデルプレス＝2025/10/13】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）と、ROIROM（ロイロム）として活動する浜川路己（ROI）が、13日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に出演。2人の過去についてのエピソードが明らかとなり、話題となっている。
【写真】&TEAM、FUMAが美腹筋大胆披露
この日、ゲストとして同番組に出演したROIROMの浜川と本多大夢（HIROMU）。番組の最後には、レギュラーとして出演しているFUMAが、浜川について「昔、実は練習生で一緒だった頃がありまして…」と過去に一緒に練習生をしていたことを打ち明けた。
MCを務める南海キャンディーズの山里亮太から、「（ROIROMを）見守る目が優しい」と言われると、FUMAは「そうなんです」と微笑んでいた。
この放送を受け、ファンからは「初めて知った」「2人ともデビューして感動の再会だね」「意外な繋がりにびっくり！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆FUMA＆浜川路己の関係性が話題
◆FUMA＆浜川路己の関係性に驚きの声
