¡Ö¤Ï¤¤¤´¤ó¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Åú¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡ª¡ÚÊý¸À¥¯¥¤¥º¡Û
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¸À¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç½ÐÂê¡ªÁ´¹ñ¤ÎÊý¸À¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡ÚÅçº¬¸©¤ÎÊý¸À¡Û¡Ö¤Ï¤¤¤´¤ó¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö¤Ï¤¤¤´¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢ÎÙ¤Î²È¤ÇÂç¤Ï¤¤¤´¤ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤´¤ó¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÂçÁû¤®¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¤Ï¤¤¤´¤ó¡×¤Ï¡¢Åçº¬¸©¤ÎÊý¸À¤Ç¡ÖÂçÁû¤®¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢ÎÙ¤Î²È¤ÇÂç¤Ï¤¤¤´¤ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢ÎÙ¤Î²È¤ÇÂçÁû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤ËÊý¸À¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
