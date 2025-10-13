¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ö»ä¼«¿È¤ÎÁªÂò¡×Î¾ÆýË¼ÀÚ½ü¡¦ÍñÁãÅ¦½Ð¤Ë¸å²ù¤Ê¤·
¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ê50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Î¾ÆýË¼ÀÚ½ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Æý¤¬¤ó¤äÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëBRCA1°äÅÁ»ÒÊÝÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢2013Ç¯¤ËÆ±¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡£Êì¿Æ¤Ç½÷Í¥¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¤¬Æý¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê56ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¤Ï¥Ï¥í¡¼¡ª»ï¤Ë¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊì¤ÈÁÄÊì¤ò¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¼ê½Ñ¤òÁªÂò¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÏBRCA°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢10Ç¯Á°¤ËÎ¾ÆýË¼ÀÚ½ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£Êì¤òË´¤¯¤·¤¿¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍñÁã¤âÅ¦½Ð¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤ÎÁªÂò¤Í¡×
¡ÖÃ¯¤â¤¬Æ±¤¸ÁªÂò¤ò¤¹¤Ù¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¡£»ä¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¿·ºî±Ç²è¡Ö¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢¥Ñ¥êÎ¹¹ÔÃæ¤ËÆý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡Ö¤â¤¦Ã¯¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÇº¤à±Ç²è´ÆÆÄ¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢Æ±ºî¤¬¡¢¤¬¤ó¤äÆ±ÍÍ¤Î¶ìÆñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Á´¤Æ¤Î½÷À¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¸ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤·¡¢½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¿¤«¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö½÷ÀÆÃÍ¤Î¤¬¤ó¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á½÷À¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤ä´¶¾ð¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡×
¤½¤·¤Æ¤¬¤ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÀäË¾¤äÁÓ¼º¤È¤Ï°ã¤¦´õË¾¤Î¤¢¤ëÆ±ºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤¬¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÃËÀ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤éÀÅªÌ¥ÎÏ¤äÍßË¾¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÀ¤òÍý²ò¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¡¢ÍßË¾¤ò»ý¤Á¡¢´¶¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±ºî¤Î»£±ÆÃæ¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¤ÏÊì¤Î·Á¸«¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÊì¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È°ä³¥¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤Î¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£Êì¤òÄÉ¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê½Ö´Ö¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤Í¡£Êì¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ê¤¬¤ó¤äÁÓ¼º¤ò·Ð¸³¤·¤¿Æ±ºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¯¥ë¡¼¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ÖÊì¤¬¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ËÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¡£Êì¤Ï¤¤Ã¤È¥Þ¥¥·¥ó¤Ë¡ØËèÆü¤òÀ¸¤¡¢¿ÍÀ¸¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È»×¤¦¡£°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡×
