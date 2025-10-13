·ëº§¤Ë¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡© ¼ãÄÐÀé²Æ¡Ö¤¤¤ë¡¢Âç»ö¡×¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö·ëº§¤Ë¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£MC¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢Ê¿Í´Æà¤Î4¿Í¤¬º§³è¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«¼é¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢Ê¿¤¬¡Ö·ëº§¤Ë¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¼ãÄÐ¤È¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤ë¡¢Âç»ö¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¼ãÄÐ¤¬¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤±¤É·ëº§¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¡¢·ëº§¤Ï¸«¤¨¤ë¤±¤É¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Ê¤¤¿Í¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤ä¤±¤É¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢À¸³è¤·¤Æ¤ß¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¾ò·ï¤¬¹ç¤¦¿Í¤È¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ä«¤Î¿²ÊÊ¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅ¾¤Ö»Ñ¤ò¸«¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÊìÀËÜÇ½¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¤¿¤¤¤«¤â¡×¤È²óÅú¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡Ê¤¹¤ë¿Í¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤«¤é·ëº§¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜÀþ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
