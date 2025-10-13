いつものリビング、夫のスマホ。何気なく見えた画面が、地獄の始まりだった【ママリ】
夫のスマホを見てもいいことはないと聞いたことがありますが、皆さんは見てしまったことはありますか？この記事では、たまたま見えてしまった夫のLINE画面が、投稿者さんを平和から突き落とす事態となってしまったエピソードをご紹介します。夫が女性と楽しげにLINEしていたら、思考停止してしまいそうな展開に皆さんならどうしますか？
「信じたくない」寝落ちした夫のLINEから見えた女性との会話
自分の夫が職場の異性とラインのやり取りをしてるのが見えました。
寝室で夫がスマホ持ったまま寝てしまっていて、ラインのトーク画面が開いたままでした
文字が大きい一つ一つ打つスタンプみたいなやつだったので、見るつもりありませんでしたが、読めてしまいました
「ねる？」みたいな会話だったので、毎日してるんだと思い、
ほんとにこれは私が悪いですが、
スクロールして見てしまいました。
🧡🧡🧡◯◯（夫の名前）🧡🧡おやすみ🧡🧡←（相手）
とか、
帰り道も電話してるみたいです（約30分）
お風呂の話のくだりで「一緒はいろう🧡」←（夫）とか、
髪型の話でお互いに「今日の髪型好き🧡」とか言ってます。
このような文章だけなので、確実なこの日に浮気してる！みたいな証拠はないです。
不自然なくらい帰るのが遅いとか、飲みが多いとかはないんです。ぶっちゃけ体の浮気をする時間はないんじゃないかな…？と思ってます。
こんなやりとりする人と思ってなかったので今現実味がないというか信じたくないというか…
万が一の時のために私のスマホで会話を動画で撮りました。
これはやはり相手に気持ちがいってるんですかね？😢
強い批判などは無しでお願いします😭
体の浮気はなさそうと考える投稿者さんですが、この会話は異性の友達の枠を超えているように感じます。まるでカップルのように会話をするこのLINEをみた投稿者さんの心に受けた衝撃はさぞ大きかったですよね。
こんな会話をする人ではなかったと思っているだけに、夫の変わりようや自分の知らない面を知ってしまったという点もショックを強めてしまう要因だと思います。
頭の中がお花畑の夫に与える怒りの鉄槌にはぬかりなく
夫が職場の女性と楽しそうにLINEをしていたことを知った投稿者さんは、乳幼児の子育てするなか結婚式を控えているという状況。この投稿にママリユーザーからは激励と冷静なアドバイスが届きました。
私はそういうLINEをしてる時点で浮気だと思っちゃうのでナシです！問い詰めます！ただ致してないだけで、機会があったらしちゃうと思っちゃいます😭 とりあえず、仕事行ったら今日話しある。ってラインで言って勘ぐらせます！内容は会うまで内緒で、会ったらなにこれ？って言いますー！ここで色んな意見を聞くよりも、旦那さんと直接お話された方が気持ちが楽になるかと😣赤ちゃんも小さくて毎日頑張って子育てしてるのに、裏切られてる気持ちになっちゃいますね。負けないでください。！
体だけなら都合のいい時にしか連絡しないのでそんなに頻繁な感じだと多少は好意があると思います🥲
小さいお子さんがいるのによくそんなことできるな。
本当頭お花畑で気持ち悪いですね。
ここですぐ問い詰めるのも簡単ですが気持ちが多少ある人だととりあえずその場は反省したふりするか言い訳してどんな手使っても今後隠しながら関係続ける可能性もあります！
私の旦那は付き合ってる時浮気よくしててすぐ問い詰めたらもうしないといいながらその後仕事用のスマホで連絡取り出したりSNSの別垢で連絡とったり電話番号の名前男の名前にして連絡とったりラインの非表示にしてうまく連絡とろうとしたりとにかくどうにかして頑張ってましたよ🤣
全部見抜きましたけどねw
その後は旦那の両親にチクってやったら向こうの両親がもうブチ切れでそこで旦那も観念した感じで結婚してからは何もありません😂
平気なフリをするのは辛いですが離婚しないとしても決定的な証拠をおさえるまで泳がせて絶対にはじめてのママリさんが有利に立てる状況を作ってから話し合いの方がいいのかなと思いました！
もし泳がせるなら他にもネットの検索履歴、Googleなどのマップの検索履歴なども見ておくといいです！
全て証拠を揃えて金ぶんだくって離婚するもあり。証拠突きつけて罪の重さを思い知らせて気の済むまで死ぬほど反省させてから執行猶予与えるのもあり。
どちらを選ぶにせよ関係さえ持ってる証拠がとれれば相手の女にはお金請求できるので👍
まぢでその女も旦那も地獄突き落としてやってください！
そして絶対お子さんと幸せになってください！
ママリユーザーからは、投稿者さんの夫に対する情けは皆無でどうこらしめるかという冷静なコメントが寄せられました。父親になり、これから結婚式を控えようという立場で、どうしたら他の女性と楽しめるのか、その思考はママにはわからないかもしれません。
家族という責任や変化から逃れたくなったのかもしれませんが、投稿者さんの夫がしたことは、謝罪やお金ではぬぐえることができない大きな傷を投稿者さんに負わせてしまっています。あろうことか、一番大切にするはずのパートナーに。そんなことをする人に、他の女性と幸せになれるとも思えません。どうか自分のしたことを深く受け止め、改心できますようにと願うばかりです。
