親と折り合いが悪く、大人になってから距離をとる子世代は少なくないだろう。しかし、高齢の親に無策のまま「もしも」のことがあった場合、子世代にはより心身に負担がかかることも。旦木瑞穂氏の著書『しなくていい介護』（朝日新聞出版）より、50代女性の事例をもとに実情をみていく。

母からたびたび電話も帰省せず…両親と距離を置く50代女性

現在50代の櫻木佳菜子さんは一人っ子。大学進学を機に長野から上京し、卒業後は商社に入社。早朝から深夜まで仕事に打ち込み、管理職まで上りつめた。婚歴はあるが、1年ほどで離婚。そのとき両親に「仕事ばかりしているから逃げられるんだ」と責められて以来、両親と距離を取り続けている。

しかし、時々母親から電話がかかってくることはあった。母親からの電話で、父親が熱中症で倒れたと聞いても、容体は安定しており、2〜3日で退院できる見込みだと言うので帰らなかった。その後、「お父さんがよく怒るようになって手が付けられない」という電話が増えたが、ただの夫婦喧嘩だと思い、「そんなことくらいで電話してこないで」と言って切った。

それからは父親に対する愚痴で電話がかかってくることはなくなったが、荷物を送ると言ったのに届かないことや、「姉から『旅行に一緒に行かないか？』と言われた」という電話があり、「母の姉は数年前に亡くなったはずなのに」と思ったが、特に気にも留めずにいた。

その後、「お父さんがストーブの前で寝てしまい、すねから膝にかけて両足とも火傷を負ったけれど、近所の病院で薬をもらい、塗っていれば治るから」という電話があったが、やはり帰省しなかった。

「至急来てほしい」病院からのSOSで、約20年ぶりに実家へ

ところが、それから10日ほど後の電話で、「お父さんが総合病院に入院するかもしれない」と聞かされる。

火傷をした後、母親が薬を塗ろうとすると父親が怒るので、母親は薬を塗るのを止めてしまった。その上、父親は抗菌薬も飲まなかったため、化膿して感染症を引き起こしてしまったのだ。

その後病院から、「治療の同意書や入院の申込書の記入をお願いしたいから、至急来てもらえないか」と電話があったため、櫻木さんは約20年ぶりに長野に帰省することに。

両親は瘦せ細り、家は「ゴミ屋敷」…変わり果てた様子に愕然

駅から直接病院へ行くと、約20年ぶりに目にした両親の姿に愕然とした。

84歳になっていた両親は痩せ細り、着ている服には清潔感がなく、表情もうつろ。そして医師から、「ご両親ともに認知症の症状があり、病院としては治療の同意をもらうには不安が残る」「要介護認定を受けるために申請を行い、ご両親の介護の準備を始めたほうが良い」と聞かされた。

櫻木さんは、母親は電話で時々おかしなことを言っているなとは思っていたが、「年を取れば誰でもあること」と軽く考え、ここまで症状が進んでいるとは想像できていなかった。

病院での手続きの後、櫻木さんは母親と地域包括支援センターに相談に行き、要介護認定の手続きをした。

物が溢れ、埃が積もり、水回りはぬるぬる…娘は意を決し、実家を整理することに

東京からそのまま病院へ向かった櫻木さんは、約20年ぶりに実家に帰り、玄関を開けて絶句する。

実家はゴミ屋敷と化しており、足の踏み場もないほど部屋いっぱいに物が溢れていた。父親が火傷をしたというストーブの周りにも物が積まれている。いつ掃除をしたのだろうというほど床や棚の上には埃が積もり、水回りはぬるぬるした汚れがこびりついていた。不衛生で、いつ事故や火事になっても不思議でない環境で両親が生活をしていたと思うと、涙が止まらなかった。

多忙な櫻木さんは「生前整理の窓口」を運営している「生前整理診断士」の三浦靖広さんの力を借りて、少しずつ実家を整理することにした。

「もう両親2人で暮らすのは難しい」…ケアマネジャーの勧めで、施設に入れることに

やがて、父親は要介護4、母親は要介護3という認定結果が出た。

さらに父親は、前頭側頭型認知症の一つである「ピック病」であることがわかる。「ピック病」は、感情の急激な変化や反社会的な行動をとる症状があらわれ、人格が変わってしまったようになる病気だ。父親は火傷の後遺症がひどく、歩けるようになるには相当なリハビリが必要だと想定されたが、リハビリをすること自体が難しく、ほとんど寝たきりになってしまった。

担当のケアマネジャーから「もう両親2人で暮らすのは難しい」と言われ、施設への入所を勧められた櫻木さんは、夫婦で入所することができる施設を探し、約5ヶ月後に入所させた。

約20年もの間実家に帰らず、両親を放置した自分を責めた櫻木さんは、2週間に1度は施設に顔を出し、両親との時間を大切にするようになった。

親と折り合いが悪くても…「後悔しない選択」のために子世代がすべきこと

親と折り合いが悪く、大人になってから距離を置くようになる子ども世代は少なくない。

それ自体は仕方のないことではあるが、もしも親に介護が必要な状況になったり、病気や怪我をしてしまった時、親と距離を置いていた自分を責める可能性があるなら、親が定年退職したり、前期高齢者入りしたりしたきっかけで、一度連絡を取ってみることをお勧めしたい。

親子の間には長い歴史があり、複雑な感情が絡み合う。それでも、「親だけでなく、自分自身と向き合う」「自分が後悔しない選択をする」。こうした考え方にシフトすることが、高齢の親を持つ子ども世代が、その後の人生をなるべくラクに生きるヒントではないだろうか。

櫻木さんは、20年以上も実家に帰省しなかったために、親が2人とも認知症になってから実家を片付けることになってしまった。認知症を患い、84歳という高齢の両親にはもう、実家の荷物を片付けることは難しいだろう。両親はまだ存命だが、実質櫻木さん1人で片付けることになり、生前整理とは言い難い状況になってしまった。

旦木 瑞穂

ノンフィクションライター／グラフィックデザイナー