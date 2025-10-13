¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¢Âº·É¤¹¤ë·ÝÇ½³¦¤Î¿ÆÍ§¡Ö·è¤á¤¿¤³¤È¼é¤ì¤ë¿Í¡×¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¶Ø¼ò¡Ä¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ê61¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÍ§¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤ÈÉðÅÄÍ´²ð¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥ê¥â¡¼¥ÈÃæ·Ñ¤ò¤·¤Æ¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼«¿È¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¥Ô¥¨¥¿¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é°ÊÍè¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÌîÅÄ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ë¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌîÅÄ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¡£ºÍÇ½¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½²½¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤¤ºî¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£