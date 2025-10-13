¶µ°÷ÉÔÂ²ò¾Ã¤Ø¡¡¡ÈÄê»þÂà¶ÐÆü¡É¤Ê¤É²þÁ±ºö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÁêÃÌ²ñ
¶µ°÷¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢11Æü¤Ë»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç¶µ°÷¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿ÁêÃÌ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ²ñ¤Ï¡¢°ÊÁ°³Ø¹»¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¶µ°÷ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Ø¹»¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ²ñ¤Ç¤ÏÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Äê»þ¤Çµ¢¤ì¤ëÆü¤òÀßÄê¤·¤¿¤êICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¤Ï¤«¤ë¤Ê¤ÉÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÊÌ¤ËÁêÃÌ²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤Î¹¹¿·¤ÎÊýË¡¤ä¹Ö»ÕÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²²Ã¼Ô¤¬Ç®¿´¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ²ñ¤Ïº£¸å¤â4²ó¡Ê10¡¿25·§Ìî¡¢11¡¿1°Ë²ì¡¢11¡¿15»ÍÆü»Ô¡¢11¡¿29°ËÀª¡¢11¡¿21Åìµþ¡Ë³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë»Å»ö¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤³¤ÎÁêÃÌ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
