¤ª¤È¤áºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¤Ï¡© ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î½àÈ÷¤ò¡£
¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤½¤¦¡£
µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤äÍ§Ã£¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÍýÁÛ¤ä»ö¾ð¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ë»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ç¤¹¡£¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤ÇÆ°¤±¤¿¡¢NG¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æ±¤¸¤ÇÅÜ¤ê¤äÊ°¤ê¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¨¤¿¹¬¤»¤Ë¤ä¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ë¡£
µ¤»ý¤Á¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê·ê¤òËä¤á¤ëÊýË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¡¢¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤ä¤ì¤ë·Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢·ë¹½¡¢Âç»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢Ì¤Íè¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢Âç½ÂÂÚ¡£´Ö°ú¤¯É¬Í×¤¬¡£
°¦¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃ¼¡¹¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
