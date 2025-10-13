ニューエラ×ヘッドウェア｜耳当て付きやニット帽で暖かくスタイリッシュに

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド、ニューエラから2025年秋冬シーズンの最新ヘッドウェアコレクションが登場♡ スエードやボア、フランネルなどあたたかみのある素材を使用し、耳当て付きキャップやニットトラッパーなど防寒性も抜群。全国のニューエラストアや公式オンラインストアで手に入る豊富なラインナップで、秋冬のスタイルにぴったりの一品を見つけてください♪

素材とデザインで選ぶ秋冬キャップ

9TWENTY™ SYNTHETIC SUEDE

Low Profile 59FIFTY® PLAID FLANNEL

59FIFTY® DOGEAR

スエード素材の「9TWENTY™ SYNTHETIC SUEDE」（税込5,500円）やフランネル生地の「Low Profile 59FIFTY® PLAID FLANNEL」（税込6,600円）は、秋冬コーデにぴったりのあたたかみと高級感を演出。

柔らかくて軽い着け心地で、日常のカジュアルスタイルにも◎。耳当て付きの「59FIFTY® DOGEAR」（税込7,150円）は、寒い日でも防寒対策バッチリです♡

【ベルメゾン】「ホットコット」×「リライブ」初コラボ♡あったか綿混インナー登場

ボア・ニットで楽しむ防寒ヘッドウェア

9TWENTY™ BOA

KNIT TRAPPER

BUCKET-01 Sailor Brim OVAL LOGO

「9TWENTY™ BOA」（税込4,950円）は、もこもこのボアが頭を優しく包み込み、暖かさをキープ。「KNIT TRAPPER」（税込6,600円）は、ニット素材でカジュアルかつスタイリッシュなデザイン。

さらに「BUCKET-01 Sailor Brim OVAL LOGO」（税込5,500円）はバケットハットタイプで、秋冬のコーデにアクセントを加えてくれます。

ニューエラで秋冬の防寒＆おしゃれをアップデート

ニューエラの秋冬ヘッドウェアは、防寒性とデザイン性を兼ね備えたラインナップが魅力♡

スエード、フランネル、ボア、ニットなど豊富な素材で、耳当て付きキャップやニットトラッパーなど、寒い季節もおしゃれに楽しめます。

価格は4,950円～7,150円で、全国のニューエラストアや公式オンラインストアでチェック可能。お気に入りの一品を選んで、秋冬コーデを格上げしてみてください♪