「ともちんそっくり」板野友美、娘の横顔ショットに「最強遺伝子、、」「横顔も完璧」の声！
タレントの板野友美さんは10月12日、自身のInstagramを更新。娘の横顔ショットを公開しました。
【写真】板野友美、娘の横顔ショットを公開！
この投稿にファンからは、「かわい過ぎます」「キッザニア、いいですね！ 将来は外科医？」「どれも似合ってる〜！」「べびちんほんと、ともちんそっくり」「べびちんの成長に感動しました」「ママに似てる」「最強遺伝子、、」「横顔も完璧」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ママに似てる」板野さんは「はじめてのおしごと。キッザニア」とつづり、12枚の写真を投稿。娘が手術の疑似体験や宅配業者など、さまざまな職業にチャレンジする様子を公開しました。横顔や目元を加工で隠した写真も多く、板野さんそっくりの美人でかわいい雰囲気が印象的です。
「目元ともちん似かな」板野さんは1日の投稿で、「夏の思い出 娘と花火」とつづり、娘と一緒に花火を眺める様子を披露。コメントでは、「2人ともかわいい」「ともちんの目が優しいママさんになってる」「目元ともちん似かな」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
