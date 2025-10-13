»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥â¥ê¤òÂÇ¤Ä¡¡¥¯¥¸¥éµù¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö·ßÁ¥¹Ô»ö¡×
»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤ÎÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ä¹ÂÀÃÏ¶è¤Î·ßÁ¥¹Ô»ö¤¬11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ßÁ¥¹Ô»ö¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¥¯¥¸¥éµù¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤ªº×¤ê¤Ç¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤òÃæ¿´¤ËËÌÀªÃÏ¶è¤Î6¥«½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îë¼¯»Ô¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢Ä¹ÂÀÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êá·ßÁ¥¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿Ä¹¤µÌó6¥á¡¼¥È¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»³¼Ö¡ÖÅ·²¦´Ý¡×¤¬·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥¤Î¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÍÙ¤ê¼ê¤¬²Î¤äÂÀ¸Ý¤Î²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥ê¤òÂÇ¤Á¡¢Ä¥¤ê»Ò¤Î¥¯¥¸¥é¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¸«ÊªµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÂÀ¤Î·ßÁ¥¹Ô»ö¤Ï1966Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÄ¹¤é¤¯ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1991Ç¯¤ËÉü³è¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏÎë¼¯»Ô¤ÎÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÍÙ¤ê¼ê¤ÏµîÇ¯¤è¤ê2¿ÍÁý¤¨¤Æ14¿Í¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¼ê¤ò´Þ¤á¤¿25¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Þ¤Ä¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
