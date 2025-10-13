¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û2025Ç¯10·îÂè3½µ¤Î¡Ö¤·¤·ºÂ¡Ê»â»ÒºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

ÈëÌ©¼çµÁ¤Î¥¹¥¹¥á¡£
±é¤¸ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Å¯³Ø¥â¡¼¥É¡£

¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¿´¤Ë¥Ý¥Ã¥«¥ê¤È·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Â­¸µ¤¬¥°¥é¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Íê¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢ÉÔ°Â¤äÁÓ¼º´¶¤Ï¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÇö¤é¤¤¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

´ØÀ¾¤Î¸ÀÍÕ¤Î¡ÖÆü¤Ë¤ÁÌô¡Ê¤Ò¤Ë¤Á¤°¤¹¤ê¡Ë¡×¡Ö»þÌô¡Ê¤È¤­¤°¤¹¤ê¡Ë¡×¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¡£Ä«¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÎÍò¤Ï¡¢¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£´³¾Ä¤äÆ±¾ð¤Ê¤ó¤Æ¥Î¡¼¥µ¥ó¥­¥å¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¡£

¥ª¥Õ¤Ï¡¢1¿Í¤Î»þ´Ö¤ËÌþ¤ä¤·¤¬¡£

°¦¤Ï¡¢¥¹¥­¥ó¥·¥Ã¥×¤¬µß¤¤¤Ë¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)