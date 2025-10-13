¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û2025Ç¯10·îÂè3½µ¤Î¡Ö¤«¤ËºÂ¡Ê³ªºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¡¢Âç³¤¤òÃÎ¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢´·¤ì¤Æ¡ª

¥Ý¡¼¥ó¤È»ë³¦¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£

¤º¤Ã¤È¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤­¤¿¤±¤ì¤É¡¢Î¾ÊýÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀõÀ¥¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê²£Êâ¤­¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Âç³¤¸¶¤Î¤É¿¿¤óÃæÅª¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤±¤Á¤ã¤¦ÌµÅ¨¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤½¤¦¡£

¤Þ¤º¤Ï¡¢´·¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÅÂÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤è¤­¤Ë¤Ï¤«¤é¤¨¡×¡ÖÍ¾¤ÏËþÂ­¤¸¤ã¡×¤Ç¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¹½¤¨¤Æ¡£Êª»ö¤Ï¤É¤ó¤É¤óºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£

¥ª¥Õ¤Ï¡¢±¿Æ°ÉÔÂ­²ò¾Ã¥³¡¼¥¹¤Ç¡£

°¦¤Ï¡¢°Õ»ÖÉ½¼¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)