¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¤Ï¡© ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢´·¤ì¤Æ¡ª
¥Ý¡¼¥ó¤È»ë³¦¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Î¾ÊýÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀõÀ¥¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê²£Êâ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Âç³¤¸¶¤Î¤É¿¿¤óÃæÅª¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤±¤Á¤ã¤¦ÌµÅ¨¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤½¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢´·¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÅÂÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤è¤¤Ë¤Ï¤«¤é¤¨¡×¡ÖÍ¾¤ÏËþÂ¤¸¤ã¡×¤Ç¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¹½¤¨¤Æ¡£Êª»ö¤Ï¤É¤ó¤É¤óºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¥³¡¼¥¹¤Ç¡£
°¦¤Ï¡¢°Õ»ÖÉ½¼¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¡¢Âç³¤¤òÃÎ¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢´·¤ì¤Æ¡ª
¥Ý¡¼¥ó¤È»ë³¦¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Î¾ÊýÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀõÀ¥¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê²£Êâ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Âç³¤¸¶¤Î¤É¿¿¤óÃæÅª¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤±¤Á¤ã¤¦ÌµÅ¨¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤½¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢´·¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÅÂÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤è¤¤Ë¤Ï¤«¤é¤¨¡×¡ÖÍ¾¤ÏËþÂ¤¸¤ã¡×¤Ç¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¹½¤¨¤Æ¡£Êª»ö¤Ï¤É¤ó¤É¤óºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¥³¡¼¥¹¤Ç¡£
°¦¤Ï¡¢°Õ»ÖÉ½¼¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)