毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のAndroidタブレットです。

Androidタブレットならではの機能が、microSDでストレージ容量を増加できること。特に格安モデルは、少ない標準容量を補うため、microSDスロットの搭載が定番となっているんです。

「Tabwee T90」は標準128GBのストレージ容量だが、microSDで最大2TBまで容量アップが可能。標準のストレージにはアプリやゲームをインストールしつつ、microSDには動画や音楽を保存という運用なら、Wi−Fi環境のない場所でも動画や音楽を快適に楽しめますよ！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

★動画視聴に最適な最新モデル！

OPPO Pad SE

OPPO／2万5800円

動画サブスクを大迫力で楽しめる11インチのディスプレーは、最大90Hzのリフレッシュレートに対応しており動きの速いアクションシーンを滑らかに再生できるのが魅力。

9340mAhの大容量バッテリーで、動画は約11時間の再生が可能。さらにステレオ再生に対応する4つのスピーカーが搭載されている、動画再生スペックが優秀すぎる格安モデルです！

★実質1万円台の全部入り大画面モデル！

Tabwee T90

Blackview／2万4999円（アマゾンでの通常価格）

11インチの大画面タブレットにキーボード、マウス、タッチペン、ケースなどがセットに！ さらに、アマゾンでは定期的にクーポンが配信されており、実質1万7000円前後で購入できる超得モデル。バッテリー容量は8000mAh最大5時間の動画再生が可能。

★最強スペックのタブレット！

Galaxy Tab S11 Ultra

サムスン電子ジャパン／19万3600円〜 純正キーボードカバー 2万1000円

Galaxy Tab S11

サムスン電子ジャパン／12万9030円〜 純正キーボードカバー 1万4800円

画面サイズが14.6インチのS11 Ultra、11インチのS11が同時に登場。S11 Ultraは1万1600mAhの超大容量バッテリーが搭載され、動画を最大23時間も再生可能。どちらもGoogleの生成AI「Gemini」に対応しており、大画面で画像やイラストを生成できるのも魅力。10月20日までに購入すれば、純正キーボードカバーをもらえる超得キャンペーンにも注目です！

★コンパクトなゲーミングタブレット！

REDMAGIC Astra

REDMAGIC／各8万7800円〜（シルバーは10月中旬より出荷予定）

9.06インチ、2.4KのOLEDディスプレーを搭載。リフレッシュレートは最大165Hzで、ゲームも動画もタブレット最強クラスの滑らか再生を実現。テレビにゲームや動画を有線出力して、より大画面で楽しむこともできますよ！

取材・文／直井裕太