¤ª¤¦¤·ºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¤Ï¡© ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë´·¤ì¤Æ¡£
¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤Ç¡¢¥ä¥¥â¥¤·¤½¤¦¡£
¡ÈÍ¥½ÀÉÔÃÇ¥Þ¥ó¡É¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¡¢Î®¤ì¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡©¡×¤È¥¥ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢º£½µ¤Ï¡¢²¹¸ü¤ÇÍ¥¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¥¡¼¥×¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¡×Åª¤ÊÍ¶¤¤¿å¤Ç¡¢¡ÈÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡É¡ÈÂÔ¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò´Ó¤¤¤Æ¡£
¼ÂºÝ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤â¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤Ï¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ÈÖ¶¸¤ï¤»Åª¤ÊÎ®¤ì¤¬¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤ÏºÇÄã¸Â¤Ç¡¢Í½Äê¤Ï¶õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë´¶¤¸¤¬°Õ³°¤Ë¹¬¤»¡£
°¦¤Ï¡¢´Å¤¤¤µ¤µ¤ä¤Â¿¤á¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥Ï¥¶¥Þ¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¡£
