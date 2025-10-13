元卓球日本代表の石川佳純さんが小学生に指導する「石川佳純47都道府県サンクスツアーin三重」が11日に鈴鹿市で開かれ、石川さんが子どもたちに熱血指導しました。

このイベントは、石川さんが全国各地で子どもたちと交流しながら卓球の魅力やスポーツの楽しさを伝えようと開かれているもので、県内で卓球に取り組んでいる小学4年生から6年生50人が参加しました。

JA全農みえの北原祐哉本部長は「たくさん食べて健康な体を作って、立派な卓球選手を目指して」と激励しました。

イベントでは石川さんが現役時代に行っていた練習方法などを披露し、ボールを打つタイミングを揃えることや、打ち返す時の姿勢に注意することなどを話したあと、子どもたちに直接指導し、改善点を指摘していました。

また、石川さんは子どもたちが練習している卓球台をまわり、苦手なプレーについて実戦的なアドバイス。その後、試合形式で子どもたちとの真剣勝負に挑むと思わぬ3連敗に悔しそうな表情を見せたりしながら、交流を楽しんでいました。

石川さんは「目標に向かって頑張ることやスポーツの楽しさを感じてほしい」と話していました。